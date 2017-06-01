Совет безопасности ООН осудил теракт в Кабуле

Совет безопасности ООН осудил нападение в центре столицы Афганистана Кабуле, в результате которого погибли 90 человек, еще 400 были ранены, передает Радио Свобода.

На заседании Совет безопасности назвал нападение "ужасным и трусливым" и призвал все страны сотрудничать с правительством Афганистана для привлечения к ответственности виновных в этом нападении.

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Кроме того, Совет безопасности в очередной раз заявил, что "терроризм во всех его формах и проявлениях является одной из самых серьезных угроз для международного мира и безопасности".

Как сообщал УНИАН, террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле недалеко от посольства Германии в Кабуле. Кроме немецкого посольства, в этом районе Кабула также находятся несколько дипломатических представительств других стран.

Количество жертв взрыва в Кабуле увеличилась до 90 человек. Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт.