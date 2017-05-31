Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до 90 человек
11:03, 31 мая 2017Мир
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Также известно о 380 раненных.
Место взрыва в Кабуле / REUTERS
Количество людей, погибших в результате взрыва у посольства Германии в Кабуле возросло до 90. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News со ссылкой на информацию источников в сфере здравоохранения и безопасности.
Также, по информации агентства, в результате взрыва были уничтожены и повреждены около 50 автомобилей.
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Как сообщал УНИАН, террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии в Кабуле. Помимо немецкого посольства, в этом районе Кабула также находятся несколько дипломатических представительств других стран, поэтому конкретная цель нападения пока неясна.
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