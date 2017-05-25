МВД РФ не нашло коррупции в расследовании Навального о "тайной империи" Медведева

Министерство внутренних дел России проверило информацию, изложенную в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), посвященном премьер-министру Дмитрию Медведеву, и не обнаружило нарушений закона.

Данный ответ МВД РФ на свой запрос депутат Госдумы Валерий Рашкин опубликовал на странице в Twitter.

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«ГУ МВД России по г. Москве (...) проведена проверка, в ходе которой нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции внутренних дел, не установлено», - говорится в ответе министерства.

Напомним, 2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ.

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В ФБК пришли к выводу, что коррупционная схема Медведева основывается на создании благотворительной организации с надёжным человеком (однокурсником, родственником) во главе. После чего ее "накачивают" деньгами и покупают на них дворцы и яхты.

По данным, полученным командой Навального, связанные с Медведевым фонды получили 70 млрд руб. в виде пожертвований. Глава правительства владеет «огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом», говорилось в расследовании.