Трамп предложил отказаться от брифингов для прессы

Президент США Дональд Трамп предложил заменить брифинги представителей Белого дома для прессы письменными ответами в целях повышения точности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Как очень активный президент, при котором происходит множество вещей, мои представители на брифингах не могут говорить с безупречной точностью", - сказано в сообщении.

As a very active President with lots of things happening, it is not possible for my surrogates to stand at podium with perfect accuracy!.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

...Maybe the best thing to do would be to cancel all future "press briefings" and hand out written responses for the sake of accuracy??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 12, 2017

Как отмечает The Hill, Трамп прокомментировал проведение брифингов после того, как СМИ написали о противоречиях в разных сообщениях об увольнении директора ФБР Джеймса Коми.

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Так, спикер Белого дома Сара Сандерс 10 мая заявила, что решение было принято президентом по рекомендации Минюста. Однако, на следующий день Трамп заявил, что принял решение сам.

Сандерс также заявила, что Коми потерял поддержку среди высокопоставленных сотрудников бюро, а расследование российского вмешательства в выборы не входит в число важнейших задач ФБР. 11 мая исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб опроверг оба утверждения.