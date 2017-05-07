Олланд пообещал ответить на хакерские атаки против Макрона

Президент Франции Франсуа Олланд обещал, что не оставит без ответа хакерскую атаку на штаб лидера партии "Вперед!" и кандидата в президенты Эммануэля Макрона. Об этом сообщает Le Figaro.

"Ничто не останется без ответа", - отметил Олланд. Он добавил, что было известно о риске таких атак, потому что они уже случались "в другом месте".

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Во Франции сегодня проходит второй тур президентских выборов. За пост президента Франции ведут борьбу кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон.

Как известно, ранее хакеры похитили большую часть писем штаба Макрона. Похищенные документы появились на сайте-файлообменнике. По словам штаба Макрона, эти файлы были похищены несколько недель назад после хакерской атаки на личные и рабочие почтовые ящики функционеров партии.