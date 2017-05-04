Навальному впервые за 5 лет выдали загранпаспорт

Российский оппозиционер Алексей Навальный получил загранпаспорт. Об этом он сообщил на собственном сайте.

Читайте такжеВ Москве активистке "Яблока" брызнули химраствором в лицо, у нее пропало зрение

"Сегодня звонок из ФМС: приходите и забирайте свой загранпаспорт. Какие-то — думаю — пранкеры. Всё же пять лет мне паспорт не давали. Но действительно: пришел, получил", - написал Навальный.

"Видимо, есть некое "водяное перемирие" на медицинские темы. Теперь могу поехать на обследование и лечение в одну из клиник, специализирующихся по ожогам глаз", - добавил оппозиционер.

По словам Навального, российские врачи рекомендуют ему ехать в специализированные клиники, поскольку его может ожидать пересадка роговицы.

"Вчерашний замер показал у меня 15% зрения на правом глазу. Но шансы есть, будем лечить", - говорит политик.

Как известно, Алексея Навального облили зеленкой 27 марта. Позже стало известно, что он получил ожог глаза неизвестным химическим веществом.

Покидать страну Навальному запрещали из-за его судимостей.