В ПАСЕ требуют от Аграмунта гарантию насчет его отставки до визита короля Испании

В Парламентской ассамблее Совета Европы хотят получить заявление от действующего президента Педро Аграмунта о его отставке до визита короля Испании Фелипе VI как гарантию выполнения договоренностей, что он публично объявит об этом в пятницу, 28 апреля.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

«Известно, что социалисты хотят увидеть подписанное Аграмунтом заявление до приезда короля как гарантию того, что в пятницу он сдержит слово и объявит публично о том, что покидает пост. Если Аграмунт этого не сделает, они угрожают сорвать выступление монарха, демонстративно выйдя из зала», - отметил вице-президент ПАСЕ.

Как известно, именно в связи с визитом короля Испании, который запланирован на этот четверг, 27 апреля, Аграмунт попросил не объявлять о его отставке в пятницу.

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По словам Логвинского, также уже известно, что квота должности президента ПАСЕ останется за европейскими народниками до января 2018 года.

Как сообщал УНИАН, в марте президент ПАСЕ Педро Аграмунт, депутаты Хорди Шукла и Ален Детекс посетили Сирию вместе с делегацией российских депутатов.

Российская делегация в ПАСЕ находится под санкциями, которые были введены против нее в апреле 2014 года в связи с аннексией Крыма.

24 апреля украинская делегация в ПАСЕ выступила за отставку Аграмунта с должности президента ассамблеи из-за его поездки с российской делегацией в Сирии.

Ряд других депутатов поддержали требования Украины и призвали Аграмунта подать в отставку. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился.

Член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко сообщала, что Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением о своем статусе по результатам этих слушаний.

Сегодня ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что Аграмунт пытается уклониться от отставки, и что три политгруппы - либералы, социалисты и консерваторы на своих заседаниях проголосовали за выражение ему недоверия.

«Ни одного голоса за него. В ЕНП просто не поставили на голосование, но очевидно, что большинство тоже против того, чтобы Аграмунт находился на посту президента ПАСЕ», - отметил депутат.