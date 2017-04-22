В США считают, что прекращения ядерной программы КНДР можно достичь мирным путем

Соединенные Штаты Америки считают, что прекращение ядерной программы Северной Кореи может быть достигнуто мирным путем при сотрудничестве Вашингтона и Китая. Об этом вице-президент США Майк Пенс заявил на пресс-конференции в Сиднее, сообщает агентство Reuters.

«Мы искренне верим, поскольку наши союзники в регионе и Китай оказывают давление, что есть шанс, что мы можем достигнуть исторической цели – свободного от ядерного оружия Корейского полуострова мирным путем», - сказал Пенс.

Он добавил, что безъядерный статус Северной Кореи можно достигнуть мирным путем благодаря новому соглашению между США и Китаем. При этом детали соглашения между двумя странами в данном сообщении не приводятся.

Также Пенс добавил, что США воодушевляют шаги, которые уже предпринял Китай.

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Ранее сообщалось, что США направили к Корейскому полуострову группу военных кораблей, а также провели встречи с руководством Китая с целью оказания давления на правительство Северной Кореи для того, чтобы эта страна оказалась от разработки и применения ядерного оружия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что рассчитывает на влияние Китая в решении данной проблемы, поскольку Северная Корея экономически зависит от КНР.

Сегодня в СМИ были опубликованы снимки со спутника, на которых видно, что Северная Корея начала подготовку к очередным испытаниям ядерного оружия.