Большинство турок в Европе на референдуме поддержали расширение полномочий Эрдогана

Граждане Турции в Европе подавляющим большинством голосов поддержали на референдуме поправки в конституцию, которыми предусматривается расширение полномочий президента.

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Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Daily Sabah.

Как отмечается, таким результатам в немалой степени способствовала политика европейских стран, которые критиковали кампании за изменение конституции и открыто поддерживали движения, которые выступали против расширения полномочий турецкого президента.

В Бельгии при явке в 53% почти 75% избирателей проголосовали за конституционные изменения. Бельгия жестко критиковала турецких политиков и игнорировала призывы Турции об экстрадиции обвиняемых в терроризме и позволяла митинги в поддержку Рабочей партии Курдистана.

В Германии, где в референдуме приняли участие 46% турецких избирателей, 63% сказали "так" расширению полномочий Эрдогана. При этом в этой страны раньше отменяли мероприятия в поддержку конституционных изменений с участием турецких политиков и чиновников.

В Нидерландах за усиление президентской ветви власти проголосовал 71% избирателей. Кампания в этой стране сопровождалась громким дипломатическим скандалом, когда Нидерланды не разрешили въезд главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и депортировали министра семейной и социальной политики Фатму Бетюл Саян Каю.

В Австрии, власти которой также остро критиковали действия официальной Анкары, изменения в конституции поддержали 73% избирателей.

Во Франции расширение власти Эрдогана поддержали 65% турецких избирателей, принявших участие в голосовании. В Дании явка была ниже 33%, однако при этом 60% поддержали конституционные изменения. В Швейцарии, Швеции, Великобритании, где живут относительно крупные турецкие меньшинства, "да" расширению президентских полномочий сказали 62,53 и 80% соответственно.