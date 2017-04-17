Эрдоган сказал ОБСЕ "знать своё место"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику международных наблюдателей, заявивших, что кампания по проведению референдума не соответствовала международным стандартам, сообщает Русская служба Би-би-си.

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"Знайте свое место", - сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.

Выступая перед сторонниками в президентском дворце в Анкаре, Эрдоган заявил, что "не видит, не слышит и не признает политически мотивированные отчеты" наблюдателей.

За несколько часов до этого ОБСЕ опубликовала отчет, согласно которому референдум о расширении полномочий президента Турции был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок.