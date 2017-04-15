Подорвавшийся в Петербурге юноша сам изготовил бомбу

"Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", - говорится в заявлении ведомства, как пишет Би-би-си.

В квартире молодого человека проведен обыск, допрошены очевидцы, родственники и знакомые, сообщили в СКР.

Читайте такжеТеракт в Петербурге: количество жертв выросло

Пострадавший - юноша 1999 года рождения - находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщила днем ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. По данным СМИ, ему оторвало руку.