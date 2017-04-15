Подорвавшийся в Петербурге юноша сам изготовил бомбу
00:54, 15 апреля 2017Мир
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Молодой человек, получивший травмы от сработавшего взрывного устройства в четверг в Санкт-Петербурге, изготовил его самостоятельно, сообщили в Следственном комитете.
В квартире молодого человека проведен обыск / vk.com/spb_today
"Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство", - говорится в заявлении ведомства, как пишет Би-би-си.
В квартире молодого человека проведен обыск, допрошены очевидцы, родственники и знакомые, сообщили в СКР.
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Пострадавший - юноша 1999 года рождения - находится в реанимации, угрозы его жизни нет, сообщила днем ранее вице-губернатор Петербурга Анна Митянина. По данным СМИ, ему оторвало руку.
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