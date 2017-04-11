Путин сообщил о подготовке новых химических атак в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил о подготовке «новых провокаций с химоружием» в Сирии с целью обвинения сирийских властей в его применении.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на брифинге по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Теперь о том, возможны ли новые удары или невозможны. У нас есть информация из различных источников, что подобные провокации (а я по-другому это назвать не могу) готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются подбросить опять какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что «любое проявление подобного рода достойно того, чтобы его тщательным образом расследовать».

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«Мы собираемся официально обратиться в соответствующую ООНовскую структуру в Гааге и призвать международное сообщество тщательно расследовать эти проявления. И в зависимости от результатов расследования принять взвешенное решение», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН ранее, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратитьиспользование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.