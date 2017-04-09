Премьер-министр Израиля призывает ликвидировать химическое оружие в Сирии

С призывом к международному сообществу ликвидировать все химические боевые отравляющие вещества в Сирии выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Соответствующее заявление главы израильского правительства обнародовала в воскресенье, 9 апреля, его пресс-служба, как сообщает DW.

Руководитель правительства Израиль напомнил о международных обязательствах от 2013 года, которые предусматривали изъятие всего химического оружия в Сирии. "Но как мы увидели, этого не произошло", - приводит слова Нетяньяху агентство.

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"Мы призываем международное сообщество завершить работу, которая может стать возможностью для совместных действий США и России в этой особенной сфере", - подчеркнул Нетаньяху.

Кроме того, израильский премьер поддержал ракетный удар США по авиабазе сирийских правительственных войск. По его мнению, США действовали из моральных соображений, и дали понять, что "применение химического оружия имеет свою цену", - сказал Нетаньяху.

Напомним, в ночь на 7 апреля боевые корабли США выпустили из акватории Средиземного моря 59 ракет Tomahawk. Целью обстрела была сирийская авиабаза Шайрат расположена в провинции Хомс на западе Сирии. В Вашингтоне считают, что именно с нее сирийские правительственные войска совершили нападение с применением запрещенных химических веществ.