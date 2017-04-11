Трамп и Мэй намерены убедить Россию отказаться от поддержки Асада

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп согласились с тем, что сейчас существует ряд возможностей, чтобы убедить Россию прекратить отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.

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Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В ходе разговора Трамп поблагодарил Мэй за поддержку, оказанную после военной операции в Сирии против Асада, которая состоялась на прошлой неделе.

Лидеры государств согласились с тем, что предстоящий визит в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона дает возможность продвинуться в поисках решения.

Кроме того, Мэй и Трамп подчеркнули важность того, чтобы международное сообщества, в том числе Китай, оказали давление на Северную Корею. Также стороны обсудили ситуацию с Ираном.

Напомним, 7 апреля ночью США выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по сирийской авиабазе Шайрат, расположенном в провинции Хомс на западе Сирии.

В Вашингтоне считают, что именно с авиабазы Шайрат сирийские правительственные войска предприняли атаку с использованием запрещенного химического оружия. Целью ударов стали сирийские боевые самолеты, сам аэродром, ангары, заправочные станции, а также радары и системы ПВО, отметили в Пентагоне.

Действия Вашингтона в Сирии резко раскритиковали в Москве и Тегеране, назвав их нарушением международного права.