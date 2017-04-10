У Путина заявили, что "мантры" об уходе Асада не урегулируют ситуацию в Сирии

В Кремле заявили, что заявления об уходе президента Сирии Башара Асада не приближают урегулирование в Сирии.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Возвращение к псевдопопыткам урегулирования в стиле декламирования мантр, что Асад должен уйти, неспособно кого-либо приблизить к политическому урегулированию в Сирии. Единственно возможный вариант - продолжать ту самую кропотливую работу: женевский процесс, усилия в рамках астанинского процесса, которые ведутся», - сказал Песков.

Он напомнил, что есть женевский процесс, и есть астанинский процесс, который является подкрепляющим, составным элементом женевского.

«Поиски в рамках урегулирования ведутся именно там, это чрезвычайно важно. Ясно, что это очень сложный процесс, он, к сожалению, гораздо больше растянут во времени, чем всем хотелось бы, но пока иной альтернативы нет», - сказал пресс-секретарь президента РФ в ответ на вопрос журналистов, может ли Москва предложить партнерам какую-либо форму компромисса по урегулированию в Сирии, и просьбу прокомментировать заявление главы МИД Франции Жан-Марка Эро о том, что необходимо совместно с РФ искать политическую альтернативу Асаду.

В тоже время он заявил, что США демонстрируют нежелание взаимодействовать по Сирии и учитывать интересы других стран.

«Американская сторона таким образом продемонстрировала полное нежелание каким-то образом взаимодействовать по Сирии и учитывать интересы и озабоченности друг друга», — заявил Песков, комментируя вопрос о прекращении действия меморандума о безопасности полетов в связи с нанесением США ракетного удара по Сирии.

Говоря о прекращении действия меморандума и дальнейших механизмах взаимодействия в этом вопросе, Песков посоветовал адресовать данный вопрос министерству обороны.

Также он заявил, что Кремлю неизвестно о заявлениях «командного центра» России, Ирана и военных, поддерживающих Асада, о пересечении США «красной черты» в Сирии, о которых сообщало агентство Reuters.

«Нам неизвестно, подтвердить не можем, и мы не знаем, откуда это взяло агентство Reuters, и откуда взялись эти опять анонимные источники», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.