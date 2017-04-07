Теракт в центре Стокгольма: полиция показала фото разыскиваемого
Cпецслужбы показали фотографию разыскиваемого из-за теракта в Стокгольме.
Изначально сообщалось о задержании подозреваемого в наезде на толпу в центре Стокгольма, но позже полиция опровергла эти данные.
На пресс-конференции спецслужбы показали фотографию разыскиваемого, уточнив, что он еще не подозреваемый, передает Republic.
На фотографии был мужчина восточной внешности, одетый в куртку и толстовку с капюшоном.
PHOTO: Swedish police release photo of possible suspect in Stockholm truck attack pic.twitter.com/QAjphp9oku— BNO News (@BNONews) April 7, 2017
По предварительным данным, три человека погибли и восемь пострадали. Полиция отказалась называть число жертв.
SÖKS AV POLIS: Säpo vill komma i kontakt med man som sågs i samband med lastbilsattacken. https://t.co/UrXzBeYRFPpic.twitter.com/MOozhCAIIK— Aftonbladet (@Aftonbladet) April 7, 2017
Ранее СМИ сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в наезде грузовиком на людей в Стокгольме.
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Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.