Теракт в центре Стокгольма: полиция показала фото разыскиваемого

19:16, 07 апреля 2017
Мир
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Cпецслужбы показали фотографию разыскиваемого из-за теракта в Стокгольме.

Фотография разыскиваемого / twitter.com/Aftonbladet

Изначально сообщалось о задержании подозреваемого в наезде на толпу в центре Стокгольма, но позже полиция опровергла эти данные.

На пресс-конференции спецслужбы показали фотографию разыскиваемого, уточнив, что он еще не подозреваемый, передает Republic.

На фотографии был мужчина восточной внешности, одетый в куртку и толстовку с капюшоном.

По предварительным данным, три человека погибли и восемь пострадали. Полиция отказалась называть число жертв.

Ранее СМИ сообщили о том, что полиция задержала подозреваемого в наезде грузовиком на людей в Стокгольме.

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Как сообщал УНИАН, в Стокгольме грузовик въехал в толпу. Инцидент произошел около 15:00 по местному времени на пешеходной улице Дроттнинггатан (Королевской улице).

Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма является террористической атакой.

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Новость в сюжете: Наезд грузовика на толпу в Стокгольме
Теги: #теракт#Стокгольм