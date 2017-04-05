ВОЗ рассказала о химвеществах, которые применялись при атаке в Идлибе

Во время атаки в Хан-Шейхуне в сирийской провинции Идлиб могли применяться фосфорорганические химические вещества, среди которых есть нервные возбудители, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, как сообщает «РИА Новости».

Согласно данным ВОЗ, которые были получены от партнерских организаций в районе Хан-Шейхун, в результате атаки погибло порядка 70 человек и сотни пострадали, включая женщин и детей. Отмечается, что люди поступали в госпитали, расположенные в провинции Идлиб, с затруднением дыхания и приступами удушья.

"Вероятность воздействия химической атаки усиливается очевидным отсутствием внешних травм в случаях, о которых сообщается, а также быстрое развитие схожих симптомов, включая острое респираторное расстройство, что является основной причиной смерти. В некоторых случаях, как представляется, имеются дополнительные признаки, указывающие на воздействие фосфорорганических химических веществ — категории химических веществ, которая включает в себя нервные возбудители", — отмечается в заявлении.

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В ВОЗ подчеркивают, что со складов ее партнеров в Идлибе в госпитали в Хан-Шейхун были направлены специальные медикаменты, стероиды для лечения симптомов отравления химическими веществами. Дополнительно ВОЗ передает медикаменты из Турции и готова предоставить машины скорой помощи, если в этом есть необходимость.

"Эксперты ВОЗ в Турции находятся на связи с медицинскими работниками в Идлибе и предоставляют им круглосуточную помощь по диагностике и лечению пациентов", — отметили в ВОЗ.