Появился новый подозреваемый в совершении теракта в метро Петербурга - росСМИ

Уроженец Киргизии попал в круг вероятных подозреваемых в теракте на станции «Технологический институт» в Петербурге. В метро его зафиксировали камеры наблюдения, ориентировка ушла в соцсети, передает "Фонтанка".

Изданию стало известно, что по горячим следам Следственный комитет РФ пришел к фигуре 22-летнего гражданина России. "Акбаржон Джалилов является уроженцем киргизского города Ош, больше шести лет живет в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный. Кроме разосланной ориентировки, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia. Известно также, что он имел притяжение к Комендантскому проспекту", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в течение второй половины 3 апреля СМИ со ссылкой на источники в следствии неоднократно сообщали о возможной причастности к теракту уроженца Киргизии. Называлась фамилия «Джалялов». Сообщалось также, что он произвел самоподрыв.

Акбаржон Джалилов стал третьим человеком, которого проверяют на теракт.

"Ранее полиция Петербурга разыскивала и нашла уроженца Башкирии, запомнившимся характерной одеждой. Присутствие студента из Казахстана Максима Арышева в эпицентре взрыва дало основания полагать, что смертником являлся он. Близкие опровергают это предположение, а МИД Казахстана ночью 4 апреля сообщил, что не может найти Максима среди погибших", - отмечает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что российский телеканал опубликовал фотографию человека, который предположительно заложил взрывное устройство на станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге. Также источники "Интерфакса" в правоохранительных органах РФ сообщали, что взрыв в петербургском метро в понедельник, по предварительным данным, осуществил террорист-смертник - 23-летний уроженец Средней Азии.

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Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.