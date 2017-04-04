Взрыв в Санкт-Петербурге: Путин привез цветы к станции метро (фото)

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы на входе у станции метро "Технологический институт" в память о погибших в результате взрыва в подземке.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Владимир Путин прибыл ко входу станции метро "Технологический институт", где возложил цветы в память о погибших в результате сегодняшнего взрыва в метро", - сказал Песков.

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Он отметил, что там образовалось стихийное памятное место, куда петербуржцы приносят цветы и свечи.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на станции "Площадь Восстания".

По последним данным, в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 11 человек, 45 пострадавших находятся в больницах.