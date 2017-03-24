Незаметное голосование в ЕС, которое открывает двери для России - Bloomberg

Об этом пишут Элизабет Константинова и Слав Оков в статье "Незаметное голосование в ЕС, которое открывает двери для России", опубликованной на сайте Bloomberg.

Две крупнейшие партии Болгарии подтверждают свою приверженность ЕС, но в то же время заявляют, что оживят экономические связи с Россией в интересах избирателей, которые после десяти лет членства чувствуют разочарование в блоке. Социалисты, которые находятся на одном уровне с партией "Герб" (Граждане за европейское развитие Болгарии) перед воскресными парламентскими выборами, обещают пойти дальше и частично отменить санкции против правительства президента Владимира Путина. Дружелюбно настроенный к России социалист победил на президентских выборах в 2016 году.

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После обвинений во вмешательстве в выборы в США и Франции, Россия получила теплый прием в Болгарии, которая является членом НАТО с население 7 миллионов человек. Во времена "холодной войны" ее называли "шестнадцатой советской республикой" за близость к Москве. Тем не менее, поскольку Болгария – самый бедный член ЕС, разговоры об альтернативном экономическом пути находят отклик в стране на Черном море, которая по-прежнему страдает от коррупции, оттока рабочих и миграционных проблем. Новое голосование также усиливает напряженность в отношениях с Турцией, которую Болгария обвиняет во вмешательстве ради усиления своего влияния.

"Пророссийская риторика побеждает среди тех избирателей, которые разочарованы социальной моделью", - сказал Огнян Минчев, председатель "Transparency International Bulgaria" по телефону. "Их легко убедить с помощью манипуляций, которые уменьшают роль ЕС и НАТО в развитии Болгарии и заставляют верить в евразийскую альтернативу".

Досрочные выборы последовали за отставкой Бойко Борисова с поста премьер-министра, после того, как кандидат от его партии "Герб" проиграл президентские выборы. "Герб" получила 31,7% поддержки определившихся избирателей, в то время как Болгарская социалистическая партия (БСП) – преемница Коммунистической партии – набрала 29,1% , 20-22 марта, в опросе 1,033 человек, проведенном Alpha Research. Погрешности не были указаны.

Обе [партии] пытаются воспользоваться недовольством по поводу того, что ЕС не принес процветания: соседняя Румыния также присоединилась в 2007 году, и ее благосостояние растет быстрее. Но экономика страдает от неспособности бороться с коррупцией, уровень которой худший в ЕС, по оценкам Transparency International. Партия "Да, Болгария", выступающая против коррупции, может не преодолеть 4-процентный порог для входа в парламент.

"Герб" и социалисты говорят, что возрождение российских энергетических проектов будет стимулировать экономику. Среди них, газопровод "Южный поток" для доставки природного газа в южную Европу, отложенный в 2014 году из-за возможного нарушения правил конкуренции ЕС, и 2000-мегаваттная атомная станция на реке Дунай, проект которой приостановлен с 2012 года.

Социалисты говорят, что санкции ЕС в отношении России, для сохранения которых необходимо согласие всех 28 членов, наносят ущерб таким отраслям, как, например, строительство. Это мнение разделяют "Объединенные патриоты", националистический альянс с поддержкой примерно в 10%, потенциальный партнер по коалиции для двух крупных партий.

"Мы сохраняем твердую приверженность санкциям, введенным против российских компаний и отдельных лиц, связанных с аннексией Крыма", - сказал Борисов в пятницу частному каналу Nova. "Но мы поддерживаем прагматические отношения взаимной выгоды с Россией".

Некоторые говорят, что пророссийская риторика просто эксплуатирует традиционные связи – обе страны преимущественно православно-христианские и имеют схожие языки.

Напряженность с Турцией

"Все хотят привлечь избирателей, которые видят Россию в позитивном свете", - сказал Руслан Стефанов, директор по экономической программе Центра изучения демократии в Софии. "После выборов они снова начнут объяснять, что Болгария является частью НАТО и ЕС".

Преимущества блока очевидны. По данным Института рыночной экономики в Софие, Болгария получила 11 миллиардов евро (12 миллиардов долларов) средств ЕС в 2007-2013 годах для улучшения автомобильных и железных дорог, а доходы домашних хозяйств к 2016 году удвоились (за десятилетие). ЕС покупает две трети болгарского экспорта, по сравнению с 1,5% для России. Около 49% болгар относятся к блоку позитивно.

Россия - не единственная актуальная тема.

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"Объединенные патриоты" вызвали противоречия на этой неделе, заблокировав пункты пересечения границы. Это произошло из-за заявлений о том, что Турция планирует направить автобусы с болгарскими экспатриантами, чтобы они голосовали за партию, связанную с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Борисов усугубил напряженность, заявив, что Турция призывает к автономии в приграничных регионах Болгарии. Этнические турки составляют 8% населения.

Это уже третьи выборы за пять лет, и многие избиратели сыты по горло: опросы показывают, что пятая часть собирается остаться дома. Но тем, кто все же придет, внутренние планы страны не совсем понятны, социалисты хотят ввести прогрессивное налогообложение, в то время как Борисов называет неспокойное положение на Балканах причиной экономической и политической стабильности.

"К сожалению, двумя основными темами избирательной кампании являются Турция и Россия", - сказал Борисов.