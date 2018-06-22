Посол Грузии: Ни одна война против Грузии не заканчивалась успехом

Противостояние России и Грузии не завершилось даже после того, как грузинские власти пошли на уступки и решили отдать российских шпионов на суд самой России. О нынешних и будущих отношениях с северным соседом корреспонденту УНИАН рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе.

РОССИЯ “ОЗАБОТИЛАСЬ” СУДЬБОЙ СВОИ ГРАЖДАН В ГРУЗИИ И НЕ ПРИНЯЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГРУЗИНСКОГО МИД – Как грузинские власти оценивают действия России, свидетельствующие о начале холодной войны между странами?

– Я бы не хотел называть это холодной войной, да и войной вообще. Грузия ни с кем не собирается воевать. Она отстаивает свои национальные интересы. Это мы видим в широком кругу вопросов, в частности и в пресечении подрывной деятельности против государства. Хочется верить, что и против Грузии никто не собирается начинать войну.

Так распорядился Господь, и так сложилось исторически, что мы с Россией – близкие соседи. Соседи должны жить в мире. Такую волю мы на днях и проявили – президент Саакашвили передал ОБСЕ (членом которой является в частности РФ) задержанных российских офицеров. Грузия это сделала, чтобы разрядить ситуацию, хотя мы могли этого и не делать. Теперь мяч на стороне России. И мы надеемся увидеть адекватную реакцию РФ в отношении Грузии.

Надеюсь, РФ образца 2006 года отличается от той, что была в 1993 году, когда она ввела блокаду Грузии. Чего добилась Россия такой политикой? Ничего – Грузия отдалилась еще больше. Потому, думаю, сейчас нужно провести переговоры, консультации и двигаться вперед. Перевернуть эту страницу истории, хотя она и очень трудная. Идти дальше и находить общие точки. Мы готовы к этому.

– Грузинские власти не сразу решили передать арестованных международной организации... – Это была инициатива председателя ОБСЕ, после внутренних консультаций президент Грузии решил это сделать. Хотя грузинский суд принял решение о задержании этих граждан на два месяца для проведения следственных действий, мы решили, что не обязательно за эти преступления граждане России должны нести наказание в Грузии. Они могут отбывать его и в России, если это будет сочтено необходимым. Но это право России. Мы сделали свой шаг навстречу.

– Какие именно преступления инкриминируют российским офицерам? – МВД Грузии предоставил суду доказательства их деятельности, которая была квалифицирована как шпионская.

– Будут ли проходить российско-грузинские переговоры? – Такие консультации очень актуальны, хотя это, видимо, и непросто. В пик напряжения в Москве находился заместитель министра иностранных дел Грузии господин Марчгаладзе, который планировал встретиться со своим российским коллегой для обсуждения вопросов, связанных с этим инцидентом. Но за два дня ему так и не удалось это сделать, поэтому вернулся в Тбилиси ни с чем. Это было странно для нас, поскольку Россия была обеспокоена безопасностью своих граждан, находившихся в Грузии, – дипломатов и их семей. Хотя на самом деле им абсолютно ничего не угрожало. Уж не говорю о том, что мы чрезвычайно обеспокоены ситуацией вокруг нашего посольства в Москве. С одной стороны, милиция якобы его защищает, но с другой – она абсолютно бездеятельна. Пока били окна посольства, милиция спокойно за этим наблюдала. Кроме того, работники московской милиции ворвались в гостиницу нашего посольства, выводили людей, проверяли их документы...

Знаете, недавно, находясь в Киеве, председатель Совета федерации РФ Сергей Миронов сказал, что двойные стандарты остались в прошлом. Хочется верить, что и времена холодных войны, и времена давления на малые страны, тем более страны, которые являются дружескими соседями, действительно остались в прошлом. И что сегодня мы сможем выстроить современные цивилизованы отношения.

– Как ведут себя сейчас россияне, которые находятся на грузинской территории? – Я видел, как уезжали семьи дипломатов, с каким сожалением, говорили они, приходится срываться и уезжать оттуда. И выражали надежду, что в ближайшее время вернутся в Грузию. Кто один раз приехал в Грузию, никогда не захочет оттуда уехать. Это очень комфортная страна – никаких проблем у других национальностей там не было и не будет.

– А как можно воспринимать такие действия России, как мобилизация войск возле грузинской границы? – Несмотря даже на стягивание российских войск к Северному Кавказу и военно-морские маневры, которые на днях начались близ территориальных вод Грузии, я буду верить, что Россия не прибегнет к силе против страны, которая ничего плохого России не желает. Страны, в которой живут много россиян и где вы не увидите ничего антироссийского.

РОССИЮ РАЗДРАЖАЮТ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ГРУЗИИ И ДВИЖЕНИЕ СТРАНЫ В ЕВРОПУ? – Чего Россия добивается такими действиями? – Честно говоря, для нас это непонятно. Есть лишь догадки: возможно, Россию раздражают преобразования, которые активно проводятся в Грузии. На это я себе отвечаю: не может же такой фактор раздражать! Ведь чем скорее и эффективнее будет развиваться Грузия, чем более стабильной и экономически сильной она станет, тем выгоднее для России.

Возможно, Россию не устраивает, что Грузия собирается стать членом НАТО? И на это отвечаю: не может это быть направлено против России, ведь нигде даже не декларируется, что Россия может быть противником НАТО. Возможно, Россия недовольна тем, что Грузия может раньше ее стать членом ЕС? Да и здесь, думаю, у нас больше шансов войти в ЕС хотя бы потому, что вся территория Грузии находится в пределах Европы. Россия все же тянется на восток, и геополитически она никак не может сразу стать членом ЕС.

Думаю, в течение нескольких ближайших лет Россия изменит свою политику в отношении Грузии с позиции силы на позицию нормального партнерства. В этом я уверен, как и в том, что это будет большим успехом и для самой РФ.

– На фоне этих событий Россия доказывала мировому содружеству, что это все произошло из-за “плохих грузинских властей”... – Думаю, насколько они плохи, – решать лишь грузинскому народу. Недавно иностранная социологическая компания проводила опрос, который показал достаточно высокий рейтинг грузинского правительства и президента, – около 78%.

КАЧЕСТВО ГРУЗИНСКИХ ПРОДУКТОВ ОТВЕЧАЕТ ЕВРОПЕЙСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, НО НЕ ПРОХОДИТ ПО СТАНДАРТАМ РОССИИ – Страдает ли Грузия от запрета со стороны России на экспорт своей продукции? – В Россию мы действительно экспортировали большое количество вина, иной продукции. Но Грузия смогла направить свою продукцию на европейский, американский, японский, китайский рынки, мы смогли освоить европейские стандарты качества продукции, которые весьма высоки. Боржоми сейчас экспортируется в страны Европы, в Прибалтику, Казахстан, в Китай, Ирак, и, конечно, в Украину. Почему-то качество грузинских продуктов, отвечающее европейским требованиям, не проходит по стандартам России. Это явно политизирует решение.

Конечно, возникли определенные проблемы. Но не такие катастрофические, как некоторые себе представляли. В условиях современного мира задушить Грузию экономически невозможно. Думаю, Россия потеряла не меньше, запретив импорт грузинской продукции. Это неправильное и несправедливое решение, которое она тем более не должна была принимать, учитывая, что является кандидатом в ВТО.

– А как отразится почти полное прекращение сообщения между странами? – Давайте смотреть правде в глаза. Железнодорожного сообщения Росия–Грузия ввиду ситуации в Абхазии - нет. Автотранспорт уже более трех месяцев тоже не ходит – единственный пропускной пункт на Военно-Грузинской дороге закрыт по инициативе России. Паромное соединение оставалось недостаточно эффективным. Непростая ситуация с авиасообщением: в первую очередь его прекращение ударило по обычным гражданам, которые сбирались вести бизнес или же приехать на отдых.

– Может ли это ударить по туризму в Грузии? – Это было единственное сообщение для российских туристов, которые решили отдохнуть в Грузии в горах или на море. И этой возможности российское министерство транспорта их лишило.

– Чувствуете ли, что страна находится в блокаде?

– В полублокаде Грузия находится с начала этого года. Несмотря на это, в нашей стране проходят экономические переменены, и недавно Всемирный банк назвал Грузию страной номер один, где проводятся наиболее эффективные реформы.

13 лет назад, когда Россия объявила блокаду, когда не было ни авиа-, ни морского сообщения, мы были закрыты для всего мира. Сейчас об этом говорить не приходится.

Силой никто ничего от Грузии не получит. Ни одна война, которая начиналась против Грузии, не заканчивалась успехом. Потому нужно менять эту политику.

МОСКВА ТЯЖЕЛО ВОСПРИНИМАЕТ НЕЗАВИСИМОСТЬ ГРУЗИНСКОГО РУКОВОДСТВА ОТ КРЕМЛЯ – Как решает Грузия проблему со снабжением энергоресурсов после газового скандала с Россией этой зимой?

– В тот раз наша власть сработала достаточно эффективно. Сразу были диверсифицированы источники поставок газа. Мы начали получать газ из Азербайджана, Ирана. Сейчас мы идем дальше – в этом году заработает новый газопровод, идущий из Азербайджана в Турцию через Грузию. Мы будем газонезависимы от России, поскольку доля закупок у нее останется достаточно незначительной. Нефть Грузия получает благодаря нефтепроводам, проходящим через нашу страну, – из Азербайджана и Казахстана.

– Какие еще вопросы остаются нерешенными в ваших отношениях с северным соседом? – Трудно воспринимается ситуация (Москвой. – Авт.), что грузинское руководство ведет самостоятельную политику, и для полного понимания этого нужно время. Видимо, это тяжело воспринимать для россиян.

Грузия готова идти на компромиссы, но не пересекая красную линию национальных интересов. А это – территориальная целостность в рамках границ, признанных мировым сообществом, включая и Россию.

Второй вопрос – свобода выбора. 75% населения Грузии выразило свою позицию: страна должна стать членом НАТО. И третий вопрос – мы должны занять свое место в Европейском Союзе.

Беседовал Дмитрий Стаховский