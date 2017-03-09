Эксперт объяснил, почему в России слабо освещают заседания Международного суда в Гааге

Такое мнение корреспонденту УНИАН высказал российский эксперт Виктор Мироненко.

«Если вы не чувствуете своей правоты, чувствуете, что ваша аргументация слаба по сравнению с оппонентом, то совершенно естественная реакция - поменьше об этом говорить с точки зрения судей, которые следят за освещением этой проблемы в России и Украине, и с точки зрения общественного мнения в самой России», - сказал Мироненко.

«На мой взгляд, любому объективному человеку, который заинтересован в реальном понимании ситуации, в том числе в России, в экспертном сообществе, политическом сообществе, конечно, понятно, что Россия оказывает серьезную поддержку вооружениями, людьми, личным составом этим сепаратистским группировкам», - отметил эксперт.

Он убежден, что в части обвинения России в финансировании терроризма Украина выглядит очень убедительно в суде.

«Понятно, что не могут эти сепаратистские, а по существу, террористические группировки, не могут вести два-три года войну без серьезной финансовой и другой поддержки. Здесь у суда вряд ли будут разногласия и другие мнения. На мой взгляд, это очевидно», - сказал Мироненко.

По его словам, хотя «российская партия войны» на всех уровнях отрицает участие в боях на Донбассе, но доказательств этому достаточно.

В то же время, Мироненко считает, что по второй части иска, по дискриминации в Крыму, украинской стороне будет намного сложнее доказать свою правоту, так как «это очень скользкая тема, и можно заниматься долго международной правовой эквилибристикой».

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Эксперт подчеркнул, что решение суда в Гааге чрезвычайно важно для российского общества, хотя вряд ли изменит политику России.

«Ощущение правоты своей или не своей – это очень сильное человеческое качество. В русской культуре эта тяга к справедливости… Это присутствует в характере русского человека. Русский человек при всех его недостатках чувствителен к этому аспекту. Помните, у Пушкина в "Борисе Годунове": "Не могу молиться за царя Ирода, Богородица не велит". Как бы ни был человек дезинформирован массовой пропагандой, ощущение справедливости у думающих людей остается», - сказал Мироненко.

По его словам, в «глубине души человек прекрасно понимает, кто нарушил чьи границы, кто находится на чей территории, и кто первый начал», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации во время агрессии против Украины.

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В иске Украина заявила, что РФ нарушает Конвенцию о борьбе с финансированием терроризма путем предоставления оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированиям, которые совершили ряд актов терроризма на территории Украины. К самым трагическим террористическим атакам российских марионеток Киев относит сбитие самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса возле Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове.

Кроме того, Украина подчеркнула, что Россия нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принимая участие в кампании по дискриминации в отношении нерусских общин, которые проживают на оккупированной территории Крымского полуострова, в частности, сообществ этнических украинцев и крымских татар.

Украина просит Международный суд ООН ввести временные меры, направленные на предотвращение продолжения нарушений прав человека со стороны РФ на протяжении рассмотрения дела Судом по существу.

6-9 марта в Суде в Гааге проходят публичные слушания по делу «Украина против России».