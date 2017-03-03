Трамп назвал лидера демократов в Сенате лицемером и призвал изучить его связи с Путиным

20:45, 03 марта 2017
Мир
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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости начала расследования связей старшего сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера с Россией и Путиным.

Трамп призвал расследовать связи сенатора с Путиным / twitter.com/realdonaldtrump

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, прикрепив к посту фотографию сенатора в компании российского президента.

«Мы должны немедленно начать расследование в отношении Чака Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!», – написал Трамп.

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Шумер является лидером демократического меньшинства в Сенате. Он неоднократно критиковал Трампа за его антииммигрантские инициативы и намерения отменить систему здравоохранения Obamacare.

В конце января Шумер выступил за разработку законопроекта, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.

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Теги: #Трамп#США#шумер