Трамп назвал лидера демократов в Сенате лицемером и призвал изучить его связи с Путиным

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, прикрепив к посту фотографию сенатора в компании российского президента.

«Мы должны немедленно начать расследование в отношении Чака Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!», – написал Трамп.

We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.

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Шумер является лидером демократического меньшинства в Сенате. Он неоднократно критиковал Трампа за его антииммигрантские инициативы и намерения отменить систему здравоохранения Obamacare.

В конце января Шумер выступил за разработку законопроекта, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.