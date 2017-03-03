Трамп назвал лидера демократов в Сенате лицемером и призвал изучить его связи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости начала расследования связей старшего сенатора от штата Нью-Йорк Чака Шумера с Россией и Путиным.
Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter, прикрепив к посту фотографию сенатора в компании российского президента.
«Мы должны немедленно начать расследование в отношении Чака Шумера и его связей с Россией и Путиным. Полный лицемер!», – написал Трамп.
We should start an immediate investigation into @SenSchumer and his ties to Russia and Putin. A total hypocrite! pic.twitter.com/Ik3yqjHzsA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2017 г.
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Шумер является лидером демократического меньшинства в Сенате. Он неоднократно критиковал Трампа за его антииммигрантские инициативы и намерения отменить систему здравоохранения Obamacare.
В конце января Шумер выступил за разработку законопроекта, который заблокирует президенту Дональду Трампу возможность снять санкции против России.