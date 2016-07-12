Навальный проиграл суд против телеканала "Россия", назвавшего его агентом MI6

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

В апреле Навальный обратился в суд с заявлением после показа анонса фильма "Эффект Браудера", в котором утверждалось, что деятельность оппозиционера финансируется зарубежными спецслужбами и что он работал на основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

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На заседании во вторник стало известно, что суд приобщил к материалам дела ответ ФСБ на запрос Навального. По словам оппозиционера, документ прямо указывает на то, что компетентные органы России "относятся к этому фильму как к фальшивке".

При этом представители ВГТРК заявляли, что Навальный не доказал, что представленные в фильме сведения относятся именно к нему и что они являются порочащими.

В фильме Навального обвиняют в том, что он является агентом британской службы MI6, известным под псевдонимом "агент Фридом". По версии журналистов "России-1", оппозиционер поддерживал тесные контакты с главой Hermitage Capital Уильямом Браудером, от которого получал деньги.