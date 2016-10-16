Полторак оценил перспективу получения летального оружия от США (видео)

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает 5 канал.

"По моему глубокому убеждению, мы в первую очередь должны делать сами все, что зависит от нас, для того чтобы построить армию, которая была бы способна защищать свою Украину, а потом уже рассчитывать на помощь других, чтобы быть независимыми от решения Сената или других правительств других стран. Относительно процесса, о котором вы упомянули (принятие Конгрессом США закона о предоставлении Украине летального оружия – Ред.), он должен пройти определенный путь и принятие решения", – сказал он.

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Министр обороны добавил: "Президент Украины сделал все возможное для того, чтобы мы получили это оружие. Я неоднократно встречался с министром обороны США Эштоном Картером, в последний раз мы встречались в Лондоне. Они понимают всю необходимость, что нам нужно в первую очередь, но я считаю, что все-таки мяч сегодня находится на поле Соединенных Штатов, и решение остается за ними".

Ранее, 22 сентября, Палата представителей США одобрила закон о поддержке Украины летальным оружием. Так, в перечень предусмотренных законом координированных с союзниками и партнерами США средств поддержки Украины включены летальные оборонительные системы вооружений. Отдельные его положения направлены на усиление противодействия российской информационной пропаганде и содействию привлечению иностранных инвестиций в экономику Украины.