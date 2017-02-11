NBC: Россия может выдать Сноудена США в качестве "подарка" Трампу

Об этом сообщает NBC News.

По словам высокопоставленного источника в администрации США, который ознакомился с рядом "особо конфиденциальных" разведданных, где изложены детали обсуждения Россией данного вопроса, передача Сноудена рассматривается как один из вариантов "угодить" Трампу.

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Американский адвокат Сноудена Бен Уизнер заявил NBC News, что ничего не знает о подобных планах. "Команда Сноудена не получала таких сигналов и не имеет никаких новых причин для беспокойства", - сказал он.

Белый дом отказался от комментариев. В то же время представитель Минюста США заявил NBC News, что ведомство приветствует возвращение в США Сноудена.

Предположение, что он станет "подарком" для новой администрации США, сам Сноуден назвал "неоспоримым доказательством" отсутствия контактов с российской разведкой. "Ни одна страна не выдает работающих на нее шпионов, поскольку после этого все будут опасаться, что они будут следующими", - написал Сноуден на своей странице в Twitter.

Сноуден опроверг сравнение с Анной Чапман, которую власти США в 2010 году вместе с группой российских разведчиков выслали в Москву в обмен на российских граждан, подозреваемых в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. "Это были арестованные шпионы, которых освободили. Они никогда не переправляют шпионов в тюрьму", - подчеркнул он.