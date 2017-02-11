Спецслужбы США подтвердили достоверность части доклада о наличии у РФ компромата на Трампа - CNN

Подтверждение касается сведений о телефонных разговорах, связанных с компроматом, передает РБК со ссылкой на данные CNN. Спецслужбы не могут раскрыть информацию. которая передавалась по телефону, однако подтверждают, что телефонные контакты, описанные в докладе, имели место.

В частности, подтверждается информация о времени звонков, личностях звонивших и мест, откуда совершались звонки. Как отмечают источники телеканала, эти данные позволяют спецслужбам «с большей уверенностью» говорить о достоверности всего досье в целом.

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Информация о совершенных звонках была получена в ходе «рутинной разведывательной работы». Спецслужбам удалось перехватить звонки, которые совершали некие иностранные граждане, в том числе связанные с российским правительством. Некоторые из звонивших были известны тем, что занимались сбором информации, которая могла скомпрометировать Хиллари Клинтон в ее борьбе за президентское кресло с Трампом.

При этом, чиновники, с которым удалось связаться CNN, отмечают, что все это пока не дает возможность с уверенностью заявлять, что у российского правительства действительно есть компромат на Трампа.

Официальный пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ответ на попытку журналистов телеканала получить комментарий по этому поводу, заявил: «Нам по-прежнему отвратительны лживые новости телеканала CNN».

Пресс-службы Минюста США, ФБР, ЦРУ и Управления директора национальной разведки от официальных комментариев отказались.

Как сообщал УНИАН, секретная часть доклада, представленного американской разведкой в начале января Бараку Обаме и Дональду Трампу, включала информацию о том, что российские спецслужбы заявляют, что обладают информацией, компрометирующей избранного президента США.

Информация о наличии компромата на Трампа, по данным телеканала, была получена от бывшего сотрудника британской разведки, которого американские спецслужбы считают надежным источником. Тот, в свою очередь, получил эту информацию от российских источников, отмечает телеканал.