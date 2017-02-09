После нескольких выпадов в сторону Китая Трамп написал Си Цзиньпину письмо

Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за его поздравительное письмо по случаю инаугурации и выразил надежду на "конструктивные отношения" между странами, передает Русская служба Би-би-си.

Трамп еще не разговаривал по телефону с Си Цзиньпином. Представитель министра иностранных дел Китая Лу Канг сказал, что его страна придает этому письму большую значимость. Он выразил почтение Трампу за то, что тот пожелал народу КНР процветания в новом году по восточному календарю, добавив, что сотрудничество между двумя странами - единственный вариант развития отношений.

"Президент Дональд Трамп заявил, что надеется на развитие конструктивных отношений с президентом Си Цзиньпином, которые принесут пользу Китаю и США", - говорится в письме, обнародованном представителями Белого дома.

Кроме того, Трамп пожелал китайскому народу "счастливого Праздника фонарей и процветания в год Петуха".

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Это письмо, содержащее все стандартные дипломатические любезности, последовало за потоком враждебных действий американской стороны, направленных против китайской торговли и политики.

В последние месяцы Трамп сделал несколько неоднозначных выпадов в отношении таких болезненных для Пекина вопросов, как статус Тайваня и Южно-Китайского моря. Он также вызвал негодование китайской стороны тем, что поговорил по телефону с лидером Тайваня Цай Инвэнь, что стало первым таким разговором между лидерами Тайваня и США за несколько десятилетий.

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После своего разговора с Тайванем Трамп также выступил с критикой политики "одного Китая", в рамках которой США дипломатически признают позицию Пекина о существовании только одного китайского правительства.

Вскоре после инаугурации администрация Трампа пообещала не допустить занятие Китаем территорий в Южно-Китайском море.

Пекин все это время сдержанно реагировал на происходящее, выразив "серьезную озабоченность" позицией Дональда Трампа в отношении политики "одного Китая" и призвав США поддерживать тесные связи с Китаем.