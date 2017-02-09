После нескольких выпадов в сторону Китая Трамп написал Си Цзиньпину письмо
Президент США Дональд Трамп направил письмо лидеру КНР Си Цзиньпину, что стало первым контактом между лидерами двух стран после нескольких острых заявлений нового главы Белого дома в адрес Китая.
Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за его поздравительное письмо по случаю инаугурации и выразил надежду на "конструктивные отношения" между странами, передает Русская служба Би-би-си.
Трамп еще не разговаривал по телефону с Си Цзиньпином. Представитель министра иностранных дел Китая Лу Канг сказал, что его страна придает этому письму большую значимость. Он выразил почтение Трампу за то, что тот пожелал народу КНР процветания в новом году по восточному календарю, добавив, что сотрудничество между двумя странами - единственный вариант развития отношений.
"Президент Дональд Трамп заявил, что надеется на развитие конструктивных отношений с президентом Си Цзиньпином, которые принесут пользу Китаю и США", - говорится в письме, обнародованном представителями Белого дома.
Кроме того, Трамп пожелал китайскому народу "счастливого Праздника фонарей и процветания в год Петуха".
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Это письмо, содержащее все стандартные дипломатические любезности, последовало за потоком враждебных действий американской стороны, направленных против китайской торговли и политики.
В последние месяцы Трамп сделал несколько неоднозначных выпадов в отношении таких болезненных для Пекина вопросов, как статус Тайваня и Южно-Китайского моря. Он также вызвал негодование китайской стороны тем, что поговорил по телефону с лидером Тайваня Цай Инвэнь, что стало первым таким разговором между лидерами Тайваня и США за несколько десятилетий.
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После своего разговора с Тайванем Трамп также выступил с критикой политики "одного Китая", в рамках которой США дипломатически признают позицию Пекина о существовании только одного китайского правительства.
Вскоре после инаугурации администрация Трампа пообещала не допустить занятие Китаем территорий в Южно-Китайском море.
Пекин все это время сдержанно реагировал на происходящее, выразив "серьезную озабоченность" позицией Дональда Трампа в отношении политики "одного Китая" и призвав США поддерживать тесные связи с Китаем.