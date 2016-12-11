Трамп: США не обязаны придерживаться политики Китая в отношении Тайваня

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, поставив под сомнение около 40 лет политики Вашингтона в отношении Пекина, передает Reuters.

"Я полностью понимаю политику "одного Китая", но я не знаю, почему мы должны быть связаны политикой "одного Китая", если только мы не достигнем договоренностей с Китаем в других вещах, включая торговлю", - сказал Трамп.

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Также Трамп отметил, что не Китаю решать, должен ли он принимать звонок от тайваньского лидера Цай Инвэнь.

"Я не хочу, чтобы Китай диктовал мне, и этот звонок был предложен мне. Это был очень приятный звонок. Короткий. И с какой стати какая-либо другая нация может говорить мне, принимать звонок или нет?", - сказал Трамп.

Также он раскритиковал Китай за его валютную политику, действия в Южно-Китайском море, и позицию по Северной Корее, проблему с которой Китай "мог решить, но вовсе не помогает США в этом вопросе".

Ранее УНИАН сообщал, что избранный президент США Дональд Трамп впервые за несколько десятилетий напрямую поговорил с президентом Тайваня.

С 1979 года в США действует закон об отношениях с Тайванем. Закон закрепляет сотрудничество США и Тайваня во многих сферах, но не подразумевает общепринятых дипломатических отношений.

Китай рассматривает Тайвань не как отдельную страну, а как собственную провинцию и выступает против официальных контактов между другими государствами и Тайванем.