В Китае шумно встретили Лунный Новый год (фотогалерея)

Китайский новый год, который после 1911 года называют Праздник весны, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. Праздник также называют "Лунным новым годом".

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Из-за критического уровня загрязнения воздуха в Китае власти ограничили продажу пиротехники. В Пекине и Шанхае лицензии на торговлю пиротехникой получило ограниченное количество реализаторов. Во всех городах центральной провинции страны Хэнань был введен полный запрет на использование пиротехнических изделий.