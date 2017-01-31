В Китае шумно встретили Лунный Новый год (фотогалерея)
12:53, 31 января 2017Мир
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Год Огненного Петуха начался 28 января. В Китае его встречали несколько дней.
Китайский Новый год / REUTERS
Китайский новый год, который после 1911 года называют Праздник весны, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния. Праздник также называют "Лунным новым годом".
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Из-за критического уровня загрязнения воздуха в Китае власти ограничили продажу пиротехники. В Пекине и Шанхае лицензии на торговлю пиротехникой получило ограниченное количество реализаторов. Во всех городах центральной провинции страны Хэнань был введен полный запрет на использование пиротехнических изделий.
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