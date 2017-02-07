Парламент Израиля узаконил поселения на землях палестинских арабов

Об этом пишет РБК со ссылкой на The Jerusalem Post.

Законопроект поддержали 60 депутатов Кнессета, против проголосовали 52. Один из инициаторов закона Бецалель Смотрич из партии «Байт Иегуди» назвал день голосования историческим.

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​«Это исторический день для поселений и для государства Израиль. В этот день государство Израиль решило, что возведение и продвижение поселений в Иудее и Самарии происходит в интересах Израиля. С этого момента, мы будем продолжать применять наш суверенитет и строить поселения по всей нашей земле», — заявил Смотрич.

В то же время один из лидеров оппозиции Исаак Герцог называл закон «де-факто аннексией». «У нас есть всего несколько минут, что бы остановить этот кошмарный поезд, который отправляется отсюда, а остановится в Гааге», — резюмировал он.​

Согласно принятому законопроекту, государство не будет разрушать еврейские населенные пункты, которые были возведены на землях, принадлежащих палестинским арабам. Однако положения этого закона распространяется лишь на те поселки, что были созданы по инициативе государства. На строения, возведенные по частной инициативе поселенцев действие закона не распространяется. К тому же, речь идет об уже созданных поселках, под этот закон не подпадают поселения, которые будут возведены в будущем.

Напомним, 23 декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой осудил нынешнюю политику Израиля в отношении строительства поселений на Западном берегу реки Иордан и в восточной части Иерусалима. В ответ Израиль решил сократить финансовые взносы в ООН.