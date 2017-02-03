Британия знает о лжи росСМИ при освещении событий в Украине и Сирии - Фэллон

Текст его речи опубликован на сайте британского правительства, передает 112 Украина.

"Частью нашего ответа (на действия России) cо стороны НАТО и Запада должны стать более активные действия, направленные на борьбу с ложной реальностью, создаваемой с помощью дезинформации в советском стиле", - сказал он.

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По словам министра, такие информационные ресурсы как RT и Sputnik отражают реальность необъективно, а также зачастую существенно вводят в заблуждение свою аудиторию.

"Ложь может пересечь полмира, пока правда надевает сапоги. Мы должны призвать к ответу информационные ресурсы, подобные RT и Sputnik. В 2015 году Ofcom постановил, что содержание эфиров RT "либо cущественно вводило в заблуждение, либо не было должным образом объективно" в вопросах, касавшихся Сирии и Украины. За гранью иронии то, что одна из этих программ называлась Truthseeker ("Правдоискатель")", - отметил Фэллон.