В Пентагоне заявили о разработке Россией оружия против спутников

Об этом заявил начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен, сообщается на сайте Пентагона.

"Нам нужно сдерживать плохое поведение в космосе и мы также должны не допускать конфликтов в космическом пространстве", - сказал он.

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В качестве основных противников он обозначил Китай и Россию, которые, по его словам, создают военные системы для вывода на околоземную орбиту, а также средства для их применения с земли.

По словам Хайтена, Россия, разработавшая оружие для уничтожения спутников еще в 80-х годах, сегодня продолжает разработку подобных вооружений, включая лазеры для применения в космосе и "другие возможности, которые будут представлять угрозу для наших спутников". Применение такого оружия, отметил он, может создать большое количество обломков на орбите, которые затруднят доступ космическим аппаратам.

"Не в столь отдаленном будущем они смогут использовать эти средства, чтобы угрожать любому аппарату, который у нас есть в космосе. Мы должны предотвратить это, лучший способ остановить войну - это быть готовыми к войне. Соединенные Штаты намерены сделать это, мы сделаем так, что все будут знать о нашей готовности к войне", - добавил Хайтен.