Трамп хочет назначить послом США в ООН дочь иммигрантов из Индии, которая ранее критиковала его – СМИ
Губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли приняла предложение избранного президента Соединенных Штатов Америки Данальда Трампа стать послом США при Организации Объединенных Наций.
Как передает NBC News, эту информацию подтвердил источник, близкий к переходной команде Трампа.
44-летняя Хейли на ранней стадии праймериз поддерживала соперника Трампа в избирательной кампании среди претендентов от Республиканской партии сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза.
Она является дочерью иммигрантов из Индии и раньше отслужила три срока в палате представителей штата Южная Каролина перед тем, как получить должность губернатора штата в 2010 году и затем снова в 2014.
Ограниченный опыт губернатора во внешней политике вероятно привлечет пристальное внимание во время сенатских слушаний по утверждению ее кандидатуры на пост посла.
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Если ее кандидатура будет утверждена Сенатом, она на этой должности заменит Саманту Пауэр, которая с 2013 года стала послом США в ООН благодаря решению президента Барака Обамы.
Трамп начал 2016 год из взаимного противостояния с Хейли, но в конце года они стали союзниками, когда происходит процесс формирования новой Администрации президента США после окончания двух сроков президентства Обамы.
В январе 2016 года она заявила, что на тот момент кандидат в президенты Трамп "несомненно внес вклад в то, что, по моему мнению, является лишь безответственным разговором".
"Если у нас есть граждане, которые соблюдают закон, которые любят наши традиции, которые делают все, чтобы быть полезными гражданами в Америке, они должны чувствовать себя желанными в этой стране", - отмечала тогда Хейли.
"Причина того, почему эта страна является такой величественной, заключается в том, что структура этой страны была построена иммигрантами, ее законными иммигрантами", - говорила Хейли.
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В феврале она назвала Трампа "всем, чего губернатор не желает видеть в президенте".
Как сообщал УНИАН, на выходных Трамп провел встречу с кандидатом Республиканской партии на президентских выборах в 2012 году и бывшим губернатором штата Массачусетс Миттом Ромни, который является вероятными претендентом на должность секретаря Государственного департамента США.