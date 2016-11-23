Трамп хочет назначить послом США в ООН дочь иммигрантов из Индии, которая ранее критиковала его – СМИ

Как передает NBC News, эту информацию подтвердил источник, близкий к переходной команде Трампа.

44-летняя Хейли на ранней стадии праймериз поддерживала соперника Трампа в избирательной кампании среди претендентов от Республиканской партии сенатора Марко Рубио, а затем сенатора Теда Круза.

Она является дочерью иммигрантов из Индии и раньше отслужила три срока в палате представителей штата Южная Каролина перед тем, как получить должность губернатора штата в 2010 году и затем снова в 2014.

Ограниченный опыт губернатора во внешней политике вероятно привлечет пристальное внимание во время сенатских слушаний по утверждению ее кандидатуры на пост посла.

Читайте такжеТрамп хочет помирить Израиль с Палестиной

Если ее кандидатура будет утверждена Сенатом, она на этой должности заменит Саманту Пауэр, которая с 2013 года стала послом США в ООН благодаря решению президента Барака Обамы.

Трамп начал 2016 год из взаимного противостояния с Хейли, но в конце года они стали союзниками, когда происходит процесс формирования новой Администрации президента США после окончания двух сроков президентства Обамы.

В январе 2016 года она заявила, что на тот момент кандидат в президенты Трамп "несомненно внес вклад в то, что, по моему мнению, является лишь безответственным разговором".

"Если у нас есть граждане, которые соблюдают закон, которые любят наши традиции, которые делают все, чтобы быть полезными гражданами в Америке, они должны чувствовать себя желанными в этой стране", - отмечала тогда Хейли.

"Причина того, почему эта страна является такой величественной, заключается в том, что структура этой страны была построена иммигрантами, ее законными иммигрантами", - говорила Хейли.

Читайте такжеWSJ назвала имя главного кандидата на пост госсекретаря США

В феврале она назвала Трампа "всем, чего губернатор не желает видеть в президенте".

Как сообщал УНИАН, на выходных Трамп провел встречу с кандидатом Республиканской партии на президентских выборах в 2012 году и бывшим губернатором штата Массачусетс Миттом Ромни, который является вероятными претендентом на должность секретаря Государственного департамента США.