Комиссия по внешним делам парламента Бельгии планирует обсудить отмену санкций ЕС против РФ – РосСМИ

Российские СМИ сообщают, что комиссия по внешним делам парламента Бельгии сегодня, 24 января, рассмотрит проект резолюции с требованием отменить санкций ЕС против РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление депутата Палаты представителей бельгийского парламента Альдо Каркаси, который является автором этой резолюции.

Издание отмечает, что это будет вторая попытка рассмотрения документа. Впервые резолюцию планировали рассмотреть еще 10 января.

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"Цель резолюции - уполномочить правительство Бельгии выступить в Совете ЕС за отмену европейских санкций против России, из-за которых страдают бельгийские аграрии. Сейчас слушания по этой резолюции пройдут в комиссии по внешним делам Палаты представителей", - отметил Каркаси.

Парламентарий заявил, что с 2013 года торговый оборот между Бельгией и Россией упал на 23%.

Как сообщал УНИАН ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что России следует распрощаться с иллюзиями о снятии санкций, введенных после вторжения в Украину.

«Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, то, что произошло, – это надолго. Нечего надеяться на какие-то чужие выборы, на приход иностранных руководителей», - сказал Медведев.

При этом он заявил, что Россия в любых условиях будет кормить себя сама, и аграрии должны активно использовать удачную для них ситуацию с санкциями.