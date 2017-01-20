Министр обороны Британии озвучил позицию Лондона по санкциям против РФ

14:49, 20 января 2017
Политика
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Государственный секретарь по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Майкл Фэллон заявляет, что его страна выступает за сохранение санкций против РФ до полного выполнения Минских соглашений.

Майкл Феллон / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Степаном Полтораком.

"Мы также настроены содействовать, чтобы санкции сохранялись действующими против России, пока Минские соглашения не будут полностью и должным образом соблюдены", - подчеркнул Фэллон.

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По его словам, Соединенное Королевство решительно поддерживает и демонстрирует приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины "в это очень непростое время в истории Украины".

Также Фэллон уверил, что, хотя Британия собирается покинуть Европейский Союз, она "не собирается покидать Европу".

Как заявил министр, Великобритания как страна усилит приверженность обязательствам по обеспечению безопасности континента.

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Теги: #Британия#Россия#санкции