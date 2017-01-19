"Друзья Путина" стали лидерами президентской гонки во Франции - опрос

Таковы результаты опроса Cevipof и Ipsos, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Monde.

Отмечается, что Франсуа Фийон несколько потерял свою поддержку – если в декабре за него готовы были проголосовать от 26 до 29 % избирателей, то шестью неделями позже его кандидатуру поддерживают от 23 до 25% опрошенных.

Если в декабре Фийон опережал Марин Ле Пен, то теперь глава "Национального фронта" является лидером в опросе.

Кандидата от Нацфронта готовы поддержать 25-26% избирателей — это на 5-7% больше, чем в 2012 году. Издание отмечает, что Ле Пен может рассчитывать на сторонников среди малообеспеченных слоев населения.

Всего же рост рейтинга продемонстрировал Эммануэль Макрон, за которого готовы проголосовать от 17 до 19% французов.

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Согласно опросу, французские социалисты не пользуются значительной поддержкой. За экс-премьера Мануэля Вальса готовы проголосовать 9-10% респондентов, за Бенуа Хамона и Арно Монтебура – по 7%.

Как сообщал УНИАН, лидер французской праворадикальной партии «Народный фронт» Марин Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной.

В свою очередь МИД Украины выразило возмущение в связи с тем, что одна из возможных кандидатов в президенты Франции Марин Ле Пен позволила себе заявления в поддержку временной оккупации и попытки аннексии Россией Крыма и Севастополя.

После этого в Службе безопасности Украины не исключили введения запрета Ле Пен на въезд в Украину за ее заявление по поводу Крыма и заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд. Накануне Ле Пен обратилась к зарубежным финансовым институтам, в том числе и к российским банкам, за финансированием своей предвыборной кампании. Переодически в СМИ появляется информация о финансировании партии Ле Пен из Москвы.

По результатам обработки 80% бюллетеней Фийона поддержали более 67% избирателей. Победитель праймериз 27 ноября является кандидатом от правоцентристской Республиканской партии и будет представлять эту политическую силу на выборах президента страны в 2017 году. Фийон предупредил, что Франция стоит «на грани бунта», и хочет радикальных изменений. Он также подчеркивал необходимость защиты идентичности Франции. Также Фийон призвал к союзу с Москвой, чтобы бороться с группировкой «Исламское государство» в Сирии.