Трамп рассказал, при каких условиях может снять санкции с России

08:52, 14 января 2017
Мир
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При этом избранный президент США пообещал не отменять санкции против России в ближайшее время.

Дональд Трамп / REUTERS

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сохранит санкции в отношении России "по крайней мере на какое-то время".

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Об этом политик сказал в интервью американскому изданию Wall Street Journal.

В то же время избранный президент не исключил и отмены санкций при определенных условиях. Он заявил, что может отменить санкции, если Москва докажет свою пользу в борьбе с терроризмом, а также в достижении других целей, которые важны для США.

"Если нам удается поладить, и если Россия нам действительно помогает, если кто-то делает действительно отличные вещи, то зачем кому бы то ни было сохранять санкции", - приводит издание слова Трампа.

Он выразил надежду на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, а также добавил, что рассчитывает улучшить отношения не только с Россией, но и с Китаем, который критиковал во время предвыборной кампании, передает ВВС.

В день публикации интервью Трампа уходящий президент США Барак Обама продлил на год санкции против России из-за агрессии в Украине. 

В декабре 2016 года Вашингтон объявил о выдворении 35 российских дипломатов из Вашингтона и Сан-Франциско и введении новых санкций из-за скандала вокруг хакерских атак в ходе выборов президента США.

Власти США полагают, что за взломами могут стоять российские власти, что последние отрицают. При этом отвечать на высылку своих дипломатов Россия не стала.

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