У Трампа рассказали о предстоящем разговоре с Путиным

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Трампа Шона Спайсера.

По его словам, этот разговор состоялся еще 28 декабря.

Беседу двух лидеров планируется организовать после инаугурации Трампа 20 января.

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Ранее УНИАН сообщал, что разведка США рассекретила часть доклада, в котором указывается на вмешательство лично президента России Владимира Путина в выборы президента Соединенных Штатов.

В отчете указывается, что Путин заказал "кампанию влияния", направленную на выборы президента США с целью подрыва демократического процесса и дискредитации соперницы Дональда Трампа.

Представитель Госдепартамента Джон Кирби объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках со стороны России желанием сохранить в секрете методы работы и источники информации.