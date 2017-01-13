В России заявили, что санкции и контрсанкции скоро прекратят свое действие

Россия может отменить контрсанкции. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Игорь Шувалов во время Гайдаровского форума, передает ТАСС.

Шувалов не исключил, что Кремль отменит контрсанкции 31 декабря 2017 года. Впрочем, как он отметил, это станет возможным в случае «потепления в отношениях с Западом».

"Наверное, пришло время понимать, что санкции и контрсанкции скоро прекратят свое действие", - заявил Шувалов.

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В то же время, комментируя вопрос относительно санкций против России, он заявил: «ко мне это пришло как данность, как и контрсанкции».

Напомним, немецкие СМИ сообщили, что ФРГ планирует в обход санкций, принять в Берлине главу Минсельхоза РФ Александр Ткачев. Отмечается, что Ткачев прибудет в Берлин 22 января и будет гостем Министерства иностранных дел Германии.

Кроме того сообщается, что для того, чтобы российский министр посетил Берлин, Германия использует очень широкую интерпретацию статьи 1 (4) решения Совета ЕС, в частности, встреча министров будет приравниваться к мероприятию под эгидой ОБСЕ, что позволяет ограниченное присутствие в стране человека из санационного списка.

Как сообщал УНИАН, президент Французской Республики Франсуа Олланд считает важным поддержание диалога с Российской Федерацией, но выступает против возможных уступок в вопросах "наших интересов и принципов".