Диалог с РФ важен, но нельзя делать уступки, противоречащие нашим интересам и принципам - Олланд

Как сообщает международное французское радио Radio France Internationale, об этом глава республики заявил, обращаясь к французскому дипломатическому корпусу.

Он отметил, что «недостаточно постоянно повторять» о необходимости вести диалог с Россией, чтобы решить конфликты, в частности сирийский и украинский.

«Недостаточно постоянно повторять, что "нужно вести диалог с Россией": мы не перестаем этого делать. Но проблемы не исчезают, если мы о них говорим: это было бы очень просто. Не существует разговорной дипломатии. Существует активная дипломатия. Все остальное - иллюзия», - сказал он.

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По словам Олланда, «диалог важен, но мы не должны делать уступки в наших интересах и принципах».

Он подчеркнул, что Россия является партнером Франции «из-за давней дружбы между двумя народами и интересами, которые они разделяют».

«Я встречался с Владимиром Путиным много раз и обсуждал с ним все конфликты. Я никогда не думал, что без России можно обойтись, чтобы их решить», - сказал Олланд, приведя в пример соглашение с Ираном и конфликт в Украине.

Президент Франции также выразил сожаление в связи с задержкой в реализации Минских соглашений и подчеркнул, что санкции не будут сняты с Москвы, пока она не «выполнит свои обязательства».