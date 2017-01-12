Убийцу российского посла в Турции похоронят на безымянном кладбище - СМИ

В настоящее время решаются процедурные вопросы в связи с похоронами, передает "Анадолу".

В соответствии с законодательством, родные могли забрать тело Алтынташа в течение 15 дней, тогда как оно находится в морге уже 24 дня.

После завершения всех процедур его тело будет передано представителям местного муниципалитета для захоронения на безымянном кладбище.

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Как сообщал УНИАН, Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

После убийства он восклицал: "Аллаху Акбар! Мы умираем в Алеппо, ты умрешь!" Алтынташ был убит на месте сотрудниками полиции.

20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что за убийством российского посла Андрея Карлова стоят последователи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выдвигает эту версию.