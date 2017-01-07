В Турции арестовали пять человек по делу об убийстве российского посла

Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

В рамках расследования покушения на посла России в Анкаре Андрея Карлова, арестованы пять человек, четверо из которых сослуживцы убийцы Мевлюта Мерта Алтынташа в органах МВД.

По сообщению республиканской прокуратуры города Измир, пятым арестованным является сторонник Фетуллаха Гюлана.

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Известны также имена арестованных сотрудников полиции: Илькер Эр, Абдулькадир Ягин, Эрдоган Эрдинчли и Зийа Шехиотглу, которым предъявлено обвинение в «принадлежности к вооруженной террористической организации».

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря в ходе выступления на открытии выставки «Россия глазами турок», организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший был убит в ходе операции полиции.Российский посол скончался от полученных ранений.