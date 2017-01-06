Теракт в Измире: полиция Турции уже задержала 18 человек

Полиция Турции задержала 18 человек в рамках расследования теракта в Измире.

Об этом сообщает Reuters.

Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что полиция задержала 18 человек в связи с взрывом и вооруженным нападением в Измире, в результате которого погибло двое людей. В Анкаре не имеют сомнений, что боевики "Рабочей партии Курдистана" ответственные за совершенный теракт.

Отмечается, что взрыв заминированного автомобиля и стрельба возле здания суда в третьем крупнейшем турецком городе, расположенном на побережье Эгейского моря, свидетельствуют об ухудшении ситуации с безопасностью в стране после того, как вооруженный мужчина убил 39 человек в ночном клубе в Стамбуле в новогоднюю ночь.

Как сообщал УНИАН, в турецком Измире меньшей мере двое человек погибли в результате взрыва рядом со зданием суда. Один погибший был офицером полиции, другой - работником суда в районе Измира Байракли. Также сообщалось, что в вооруженной стычке с полицией столкнулись трое боевиков, двое из которых были позже убиты.

Читайте такжеВзрыв в турецком Измире: полиция ликвидировала двух террористов

В Стамбуле в новогоднюю ночь в результате стрельбы в ночном клубе погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранено 69 человек, украинских граждан среди них нет.

Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.