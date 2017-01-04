В Турции считают, что убийца российского посла связан со сторонниками Гюлена

Об этом сообщает Анадолу.

Чавушоглу привлек внимание к тому факту, что никто из близких и родственников убийцы российского дипломата не захотел забирать его тело из морга.

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Теракт был совершен накануне запланированного на 20 декабря визита главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Россию, в ходе которого планировалось обсуждение сирийского вопроса. Напомним, после попытки государственного переворота 15 июля турецкие власти начали масштабные чистки.

Более 80 тысяч человек, среди которых военные, судьи, журналисты, деканы и преподаватели университетов, лишились своих постов из-за подозрений в поддержке оппозиционного деятеля Гюлена, которого Анкара считает организатором путча. Сам Фетхуллах Гюлен категорически отрицает свою причастность к попытке свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.