МВД Британии: у боевиков ИГ нет никаких моральных ограничений в вопросе использования химоружия
Представители джихадистской группировки, называющей себя "Исламское государство" заявили, что могут использовать химическое оружие в ходе нападений на территории Соединенного Королевства.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Британии по безопасности Бен Уоллес, передает Русская служба Би-Би-Си.
По его словам, ни о каких конкретных нападениях речи пока не идет, однако ИГ стремится к тому, чтобы максимизировать число жертв своих нападений.
В интервью газете Sunday Times Уоллес напомнил о том, что ранее боевики ИГ уже использовали отравляющие вещества в Ираке и Сирии.
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"У них нет никаких моральных ограничений по вопросу использования химического оружия, и если у них появится такая возможность, они без колебаний применят его в нашей стране", - сказал он.
Он также отметил, что в недавнем отчете Европола приводятся свидетельства того, что ИГ проявляет интерес к использованию биологического или химического оружия.
По его словам, во время облавы на ячейку ИГ в Марокко в феврале местные спецслужбы обнаружили вещества, которые могли быть использованы для создания бомбы или "смертоносного ядохимиката".
Бен Уоллес также предупредил об опасности со стороны "внутренних врагов", упомянув попытки различных террористических группировок, а также России и киберпреступников внедрить своих агентов в правительство, армию и стратегические компании.