Der Spiegel: Ядовитый прощальный подарок Обамы Трампу

Об этом пишет Марк Питцке в статье "Ядовитый прощальный подарок Обамы Трампу", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

В конце Барак Обама решил еще раз замахнуться дубиной. Высылка 35 дипломатов, санкции против спецслужб и топ-шпионов, хакеров и компаний, включая оглашение имен и даже фотографии: карательные меры, которые ввел против России уходящий президент США, являются самыми серьезными в долгой истории подпольной кибервойны между Вашингтоном и Москвой.

В то же время это драматическое, хотя и запоздалое возмездие за предположительные хакерские атаки России на выборах в США стало ядовитым прощальным подарком Обамы своему преемнику Дональду Трампу – своего рода последней свиньей, которую он ему подложил. Трамп, которому атаки были политически выгодны, отрицает вину Москвы и может сразу же отменить некоторые штрафы. Но не все: названные российские игроки "рассекречены".

Кроме того, в Конгрессе, многие республиканцы приветствовали контратаку, прежде всего, Пол Райан, влиятельный спикер Палаты представителей Конгресса США. Они, вероятно, будут выступать против отмены. Трамп и его партия подошли к первому зрелищному столкновению – в вопросе России, с которой у Трампа, похоже, особая близость.

Условное влияние санкций

Его первая реакция на санкции: "Пришло время нашей стране посвятить себя более масштабным и достойным вещам", - сказал он лаконично вечером. Тем не менее, на следующей неделе он встретится с руководителями американской разведки, "чтобы получить информацию по фактам этой ситуации".

В течение многих месяцев, Белый дом обсуждал ответ на хакерские атаки, которые, в первую очередь, были направлены против демократов и Хиллари Клинтон. Первые следы были замечены еще осенью 2015 года. Спорным был вопрос о том, какие доказательства можно публиковать, и когда - и можно ли вообще. Все же, кибер-столкновения между двумя странами длятся в течение многих лет, вдали от глаз общественности. Обама также хотел избежать впечатления, будто он пытается манипулировать американской избирательной кампанией.

У нынешних санкций против России условное влияние, какими бы радикальными они ни были. Выборы в США – дело решенное, и навсегда останется непонятно, как и насколько кража электронной почты сместила ситуацию в пользу Трампа. Ясно одно: в течение нескольких месяцев американские СМИ были более увлечены обычными электронными письмами, а не тем, что их опубликовали после иностранных кибератак.

Кибервойна неизбежна

В необычно резком заявлении Обама, который сейчас отдыхает на Гавайях, осудил не только "кибер-операции России на выборах в США" – без всяких если, или и "предположительно". Но и "агрессивное притеснение американских чиновников" в России. По словам госдепартамента, в течении года дипломаты подвергаются "неприемлемым" преследованиям, таким как целевой контроль полицейских патрулей, "физические нападения" и публикация личной информации на государственном телевидении, что несет угрозу их безопасности.

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Москве было отправлено "несколько частных и публичных предупреждений", сказал Обама. Россия нарушила "международные нормы поведения". То есть: кибервойна неизбежна – но это заходит слишком далеко. "Мы не будем терпеть злоупотребления нашей системой", - добавил представитель правительства.

Беспрецедетным можно также назвать то, в каких деталях Белый дом опубликовал санкции. Он представил подробные данные хакеров, включая информацию о конкретных вредоносных программах, и назвал наиболее заинтересованных по имени - также для того, чтобы, согласно заявлению, предостеречь европейских союзников от будущих хакерских атак.

Санкции затронули два государственных учреждения в Москве: российскую военную разведку ГРУ, потому что она пыталась "вмешаться в процесс выборов в США", и ФСБ России, потому что она "помогала" ГРУ.

Три кибер-компании в России также оказались в списке, потому что они "поддерживали" хакерские атаки: Special Technology Center (STLC), Zorsecurity она же Esage Lab, которая предоставила технологическую помощь, и организация под названием Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных, которая обучает хакеров ГРУ.

Названы имена четверых сотрудников разведки, поскольку они контролировали атаки: глава ГРУ Игорь Валентинович Коробов и трое его заместителей; также двое российских граждан, которые с помощью киберпреступлений украли более 100 миллионов долларов из банков, компаний, университетов и правительственных учреждений в Соединенных Штатах.

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35 "дипломатов" ("шпионов", как говорят правительственные источники), находившихся в посольстве в Вашингтоне и консульстве в Сан-Франциско, должны покинуть страну в течение 72 часов – вместе с членами их семей. Согласно заявлению, подозреваемые не были причастны к хакерским атакам, но их высылают из-за притеснения американских дипломатов в России.

Два российских имения в Мэриленде и Нью-Йорке были закрыты: недвижимость (официально летние виллы) служили "шпионскими объектами".

Это второй раз, когда Обама, незадолго до своего ухода, использует такие радикальные методы, словно пытаясь, хотя бы на бумаге, исправить свою внешнюю политику, которую часто называли слишком робкой. Сначала он позволил Совету Безопасности ООН принять резолюцию против политики расселения Израиля – и теперь это.

"Россия не остановится"

Для Трампа, который уже считает себя действующим президентом, это словно бельмо на глазу. Он всегда преуменьшал значение хакерских атак и защищал Россию, хотя все разведслужбы США в течение многих месяцев были едины в своем мнении о роли Москвы. Как сказал Трамп в среду вечером, кто в "весь этот компьютерный век" может знать, "что там происходит".

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Многие республиканцы смотрят на ситуацию по-другому. "Россия не разделяет интересы Америки", - сказал Райан, спикер Палаты представителей, которого Белый дом проинформировал о санкциях еще несколько дней назад. Райан назвал их "запоздалыми". С ним согласился и сенатор Джон Маккейн, который требует независимых расследований и даже более суровых мер наказания, в частности, в отношении Владимира Путина. Конфликт неизбежен – в том числе, и с американскими спецслужбами, чью работу Трамп до сих пор игнорировал.

"Россия не остановится", - признал американский чиновник вечером, когда объявлял о введении санкций в конфиденциальном кругу. Глобальная кибервойна далека от завершения.