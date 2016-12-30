Süddeutsche Zeitung: На что Россия, Турция и Иран надеются в Сирии

Об этом пишет Томас Авенариус в статье "На что Россия, Турция и Иран надеются в Сирии", опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

Если присмотреться повнимательнее, появляется что-то вроде смысла: Россия, Турция и Исламская Республика Иран (до сих пор находящаяся на заднем плане) ищут пути, чтобы положить конец сирийской гражданской войне. Хотя Москва и Тегеран воюют на стороне режима Асада, в то время как Анкара поддерживает часть повстанцев. Но, в конце концов, региональные державы поставили свои общие интересы выше, чем дружбу и вражду.

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Для всех троих на карту поставлено очень многое. Россия хочет быть великой державой, которая устанавливает порядок там, где терпит неудачу США. Иран хочет сохранить у власти в Сирии алавитов Асада, объявить их братьями по вере и таким образом расширить сферу своих шиитских союзников. Турция должна помешать появлению сирийского курдского региона, чтобы предотвратить раскол среди своих курдов.

Поэтому Сирия будет разделена на зоны влияния, в стиле классической геополитики. Таким образом, три государства смогут преследовать свои цели, не допуская раскола Сирии. После краткого периода, Асаду придется уйти. Следовательно, оппозиция сможет выжить и одержать хотя бы маленькую победу – увидеть, как уходит диктатор.

Возможно ли реализовать все это в запланированных мирных переговорах, зависит не только от согласия тех повстанцев, с которыми необходимо провести переговоры. Речь идет также о том, как победить ИГ. Как это сделать, пока остается тайной трех ангелов мира в Астане.