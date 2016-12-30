Перемирие в Сирии было нарушено практически сразу после его вступления в силу – правозащитники

Об этом информирует российская служба «Би-би-си».

Сообщается, что ночью и с утра были небольшие стычки в провинциях Хама и Идлиб, а также около Дамаска.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что перемирие было нарушено практически сразу после его вступления в силу.

Однако, по данным центра, в целом режим прекращения огня затем соблюдается, несмотря на небольшие столкновения.

По данным центра, в пятницу небольшие столкновения между правительственными войсками и повстанцами произошли в провинции Хама и рядом со столицей страны Дамаском. Также есть сообщения о столкновениях в провинции Идлиб.

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Директор Сирийский центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдель Рахман рассказал Франс пресс, что небольшие повстанческие группировки и вооруженные сторонники президента Башара Асада пытаются сорвать перемирие, так как оно фактически означает конец их влиянию.

Нарушения, по данным Рейтер, подтвердили и представители некоторых повстанческих групп. По их данным, ночью были небольшие обстрелы, которые затем прекратились.

Турецкие военные заявили в пятницу, что Россия нанесла три авиаудара по позициям экстремистской группировки "Исламское государство" в районе города Эль-Баб, передает Рейтер. Впервые Россия поддержала турецкие операции в этом регионе, дополняет агентство. Перемирие в Сирии не распространяется на джихадистские группировки.

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Как сообщал УНИАН, накануне, 29 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии и начале мирных переговоров. После этого армия президента Сирии Башара аль-Асада заявила о прекращении боевых действий на всей территории страны с полуночи 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Также утверждалось, что в случае успеха соглашения о перемирии, режим Асада и оппозиция при содействии Турции и России начнут в Астане обсуждение политического урегулирования конфликта.