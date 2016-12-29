Турция хочет установить мир в Сирии до Нового года - Чавушоглу

Турция хочет установить режим прекращения огня в Сирии до Нового года. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Чавушоглу при этом заявил, что Турция не будет вести переговоров с сирийским президентом Башаром Асадом.

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В свою очередь соглашение о прекращении огня в Сирии подготовили Анкара и Москва и выступят гарантами урегулирования.

Как сообщал УНИАН, Сирия будет разделена на неофициальные зоны регионального энергетического воздействия и Башар аль-Асад будет оставаться президентом, по крайней мере несколько лет, согласно соглашению между Россией, Турцией и Ираном.

Такая сделка, которая позволила бы региональную автономию в рамках федеральной структуры контролируемой Асадом секте алавитов, находится в стадии становления, изменения должны быть внесены повстанцами, странами Персидского залива и США, заявили источники, знакомые с мнением российской стороны.